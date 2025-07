Das chinesische Monatshoroskop im August 2025 für das Sternzeichen Ratte

Ratten erleben einen glücklichen und leidenschaftlichen Hochsommer. Endlich gestaltet sich Ihr Liebesleben so, wie Sie sich das wünschen. In Ihrer Beziehung herrschen Harmonie und eine große Vertrautheit, doch bei gemeinsamen Abenteuern kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Single-Ratten haben die besten Liebeschancen und können endlich jemanden zum Verlieben finden. Vielleicht treffen Sie Ihr Glück an der Supermarktkasse oder in Ihrem Lieblingscafé?