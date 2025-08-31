Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Jetzt kann sich alles ändern!

Diese Mondfinsternis ist keine gewöhnliche. Sie fällt in das Zeichen der Fische – das Zeichen der seelischen Tiefen, der Erinnerung, der Träume. Und weil der Mond dabei verfinstert wird, zeigt er nicht nur, was im Licht liegt, sondern auch, was Sie lange verdrängt haben.

Es ist ein karmischer Moment. Ein Innehalten an der Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft. Manche Muster im Leben lösen sich erst, wenn wir ihren Ursprung begreifen. Diese Finsternis macht sichtbar, warum wir uns immer wieder in ähnlichen Situationen verlieren. Zum Beispiel in Enttäuschungen, Ängsten oder Beziehungen, die wehtun. Diese Einsichten fordern uns und öffnen doch zugleich die Tür zur Veränderung.

Jetzt geht es um die Wahrheit unterhalb des Verstandes: Ich bin nicht meine Geschichte. Ich bin bereit, mich zu lösen und neu zu beginnen. Doch Erlösung geschieht nicht durch Denken allein, sondern durch das Loslassen der alten Mittel, mit denen man diesen Schmerz betäubt hat. Auch die anderen Planeten zeigen in diesen Tagen, wie wichtig ein innerer Neustart ist.

