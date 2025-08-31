Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Jetzt kann sich alles ändern!
Erfahren Sie, wie die Mondfinsternis und der Vollmond in den Fischen Ihr Schicksal ab dem 01.09.2025 verändern können!
Manchmal stehen wir vor den immer gleichen Fragen und fühlen uns, als würden wir in einem Kreis aus alten Fehlern, verpassten Chancen und wiederkehrenden Enttäuschungen wandern. Der Vollmond in den Fischen am 7. September bringt Licht in diesen Schatten. Es ist eine totale Mondfinsternis und damit ein karmischer Spiegel, der tief in Ihre Seele leuchtet. Diese Tage laden Sie ein, aus Ihrer Komfortzone hinauszutreten und Ihr Glück neu zu wählen.
Der Vollmond und die Mondfinsternis öffnen das Tor zu unserer Seele
Diese Mondfinsternis ist keine gewöhnliche. Sie fällt in das Zeichen der Fische – das Zeichen der seelischen Tiefen, der Erinnerung, der Träume. Und weil der Mond dabei verfinstert wird, zeigt er nicht nur, was im Licht liegt, sondern auch, was Sie lange verdrängt haben.
Es ist ein karmischer Moment. Ein Innehalten an der Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft. Manche Muster im Leben lösen sich erst, wenn wir ihren Ursprung begreifen. Diese Finsternis macht sichtbar, warum wir uns immer wieder in ähnlichen Situationen verlieren. Zum Beispiel in Enttäuschungen, Ängsten oder Beziehungen, die wehtun. Diese Einsichten fordern uns und öffnen doch zugleich die Tür zur Veränderung.
Jetzt geht es um die Wahrheit unterhalb des Verstandes: Ich bin nicht meine Geschichte. Ich bin bereit, mich zu lösen und neu zu beginnen. Doch Erlösung geschieht nicht durch Denken allein, sondern durch das Loslassen der alten Mittel, mit denen man diesen Schmerz betäubt hat. Auch die anderen Planeten zeigen in diesen Tagen, wie wichtig ein innerer Neustart ist.
Die Schicksalswoche ist geprägt von karmischen Konstellationen
Am Montag lenkt Saturn in den Fischen unseren Blick auf die Angst, verletzt zu werden, wenn wir uns emotional öffnen. Viele schützen sich durch Distanz und Kontrolle, doch genau dadurch entfernen sie sich von sich selbst. Diese Konstellation erinnert uns daran, dass wahre Nähe nur dort entstehen kann, wo wir bereit sind, uns verletzlich zu zeigen.
Als nächstes wechselt Merkur das Zeichen. Am Dienstag zieht er in die Jungfrau und bringt uns Klarheit, aber auch die Gefahr, das Leben zu sehr der Vernunft unterzuordnen. Vielleicht erkennen wir, wie sehr wir Funktionalität über Freude stellen und uns damit selbst begrenzen. Die zentrale Frage lautet: Gibt mir meine Struktur Halt oder nimmt sie mir Lebendigkeit?
Ein Quadrat zwischen Merkur und Uranus macht uns am Mittwoch bewusst, wie oft wir seelischem Schmerz ausweichen, indem wir uns ablenken. Statt innezuhalten, flüchten wir in Konsum oder Reizüberflutung und überdecken so, was eigentlich gefühlt werden will.
Am Freitag warnt das Spannungsverhältnis zwischen Mars und Jupiter davor, sich von überzogenen Erwartungen und impulsiven Handlungen leiten zu lassen. Wer zu viel will, verliert leicht den Überblick. Diese Energie lenken wir mit innerer Klarheit und dem Gespür für das rechte Maß.
Lesen Sie jetzt Ihr persönliches Mondfinsternis-Horoskop
Diese Woche hält viele Lektionen bereit. Vielleicht ist dies der Moment, in dem Sie ein altes Versprechen an sich selbst erneuern: Ich gehe nicht mehr gegen mich. Ich löse mich aus den Ketten vergangener Fehler. Ich wähle den Weg des Bewusstseins und nicht den der Wiederholungen.
Klicken Sie sich jetzt bis zu Ihrem Sternzeichen, um in Ihrem persönlichen Mondfinsternis-Horoskop mehr über diese karmische Woche zu erfahren!
Artikelbild und Social Media: Ekaterina Shvaygert / AdobeStock