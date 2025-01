Das chinesische Monatshoroskop im Februar 2025 für das Sternzeichen Drache

Drachen lassen sich von Schwierigkeiten nicht beirren und bleiben in ihrer Mitte. Was nicht auf Anhieb klappt, verschieben Sie einfach auf einen späteren Zeitpunkt. Damit lässt sich unnötiger Stress vermeiden und alle dringlichen Aufgaben werden mit Leichtigkeit bewältigt. Spätestens am Monatsende fügt sich dann ohnehin alles zu Ihren Gunsten.