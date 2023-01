Japanisches Horoskop: Das macht es besonders

Es gibt tatsächlich viele Parallelen zwischen den chinesischen und den japanischen Sternzeichen. Das chinesische und japanische Horoskop leiteten sich zunächst von der chinesischen Zeitrechnung ab. Die Japaner richteten sich lange dem chinesischen Kalender, der sich an Mond- und Sonnenphasen orientiert.

Das neue Jahr wird nach diesem Kalender immer zwischen Ende Januar und Anfang Februar gefeiert. Dieses Jahr ist das Mond-Neujahrsfest zum Beispiel am 22. Januar 2023.

In Japan änderte sich diese Zeitrechnung mit den Jahren und der Kalender wurde an den gregorianischen Kalender angepasst. Das japanische Volk feiert seither Neujahr am 1. Januar. Jedem neuen Jahr wird dabei ein Sternzeichen und eines der fünf Elemente (Wasser, Erde, Luft, Feuer, Metall) zugeordnet. Diese Zuordnung bestimmt für das Jahr das Schicksal der Menschen.

Was auch gleich geblieben ist, sind die Sternzeichen. Die zwölf japanischen Sternzeichen aus dem Tierkreis werden durch das Geburtsjahr bestimmt, wie beim chinesischen Horoskop.

So berechnen Sie Ihr japanisches Sternzeichen

Für die Berechnung Ihres japanischen Sternzeichens benötigen Sie nur Ihr Geburtsjahr. Die japanischen Tierkreiszeichen wiederholen sich alle zwölf Jahre. Gehen Sie von Ihrem Geburtsjahr aus und erfahren Sie, welches japanische Sternzeichen Sie sind und welche Sternzeichen-Eigenschaften auf Sie zutreffen.

Maus/Ratte: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Büffel/Ochse: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tiger: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Hase: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Drache: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Schlange: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Pferd: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Ziege: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Affe: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Hahn: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Hund: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

(Wild-)Schwein: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Die 12 japanischen Sternzeichen und ihre Eigenschaften

Maus/Ratte

besonders kreativ

smart

temparamentvoll

Büffel/Ochse:

konsequent

selbstbewusst

geschickt

Tiger

tiefgründig

emotional

ungestüm

Hase

gesellig

gutmütig

vorsichtig

Drache

energisch

tatkräftig

gewissenhaft

Schlange

weise

nachdenklich

romantisch

Pferd

eifrig

zielstrebig

ungeduldig

Ziege

stillvoll

sympathisch

skeptisch

Affe

aufrichtig

intelligent

arrogant

Hahn

fleißig

energisch

angeberisch

Hund

loyal

zurückhaltend

ehrlich

(Wild-)Schwein

ambitioniert

idealistisch

naiv

