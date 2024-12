Das chinesische Monatshoroskop im Januar 2025 für das Sternzeichen Drache

Drachen arbeiten gewohnt ehrgeizig an Ihren Zielen, allerdings müssen Sie in diesem Monat mit einigen Hindernissen rechnen. Sie kommen dadurch nicht so schnell voran, wie gewohnt und reagieren darauf sehr gereizt. Nehmen Sie Rückschläge gelassener und bewiesen Sie jetzt Ihr besonderes Durchhaltevermögen.