Das chinesische Monatshoroskop im Januar 2025: Das sagen die Sterne!

Der Monat Januar steht noch ein letztes Mal unter der Herrschaft des Holzdrachen, bevor am 29. Januar 2025 chinesisches Neujahrsfest gefeiert wird und damit auch die Herrschaft der Holzschlange beginnt. Fast den kompletten Monat über können wir dadurch noch die starken Energien des durchsetzungsfähigen Drachen für uns ausnutzen und beispielsweise alles abschließen, was besonders viel Zeit und Energie kostet und uns bereits neue Ziele für das Jahr setzen.

Im chinesischen Jahr 2025 werden durch den Einfluss der Holzschlange dann besonders das logische Denken sowie neue Forschungen und Entdeckungen gefördert und wir gehen alles etwas ruhiger und besonnener an.

Was im Januar konkret auf die Sternzeichen Ratte, Tiger und Co. zukommt und worauf Sie sich einstellen sollten, können Sie hier in unserem chinesischen Monatshoroskop für den Januar nachlesen.

