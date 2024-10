Das chinesische Monatshoroskop im November 2024 für das Sternzeichen Hund

Achten Sie am Arbeitsplatz auf Ihre Wortwahl und geben Sie nicht überall Ihren Senf dazu, lieber Hund. Beachten Sie das, steht Ihnen ein erfolgreicher Monat bevor, in welchem Sie einiges erreichen könne. Wer von einer beruflichen Veränderung träumt, sollte sich jetzt umsehen. Sie können etwas Neues wagen und finden an unerwarteter Stelle Unterstützung.