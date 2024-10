Chinesisches Horoskop 2025: Sternzeichen Hund

Ihr chinesisches Horoskop zeigt, dass der Einfluss der Liebe 2025 besonders groß ist. Die Liebe wird zum Hobby, gehört zu Ihrem Alltag und präsentiert sich so einfach und stressfrei wie nie zuvor. „Gefühl“ heißt das Zauberwort, und davon haben Sie reichlich und überschütten Ihren Schatz damit. So zärtlich, so echt, so intensiv, so kinderleicht war die Liebe vielleicht noch nie in Ihrem Leben: Jeder Flirt, jedes noch so kleine Abenteuer hat plötzlich Tiefgang, berührt Sie, ist verspielt und romantisch wie beim ersten Mal. Wieso darauf verzichten? Es gibt keinen Grund, außer: Sie sind bereits vergeben!

Singles wie Paare entdecken neuen Spaß an der körperlichen wie auch der geistigen und seelischen Liebe. Ihre besten Liebeszeiten sind im Januar, Mai, Juli, September und November.