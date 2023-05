Das chinesische Sternzeichen: die Ratte

Eine Ratte ist nicht gerne allein. Sie ist sehr kontaktfreudig, charmant und einfach ein wahrer Lebenskünstler. Das soll aber nicht heißen, dass eine Ratte auch ein offenes Buch ist und jedem alles über sich erzählt. Sie bleibt gerne etwas geheimnisvoll und unabhängig. Muss eine Ratte eine Niederlage erleben, wenn sie am Boden liegt, steht sie eigentlich immer wieder auf - und so erreicht sie immer ihre Ziele.

Die Ratte in der Liebe: No risk, no fun. Ratten gehen in der Liebe gerne Risiken ein, lassen sich auf Menschen ein, die sie letztendlich enttäuschen könnten. Ratten sind sehr leidenschaftlich, was sich bei Ratten-Männern darin äußert, dass sie sehr genussfreudige (leider auch nicht immer ganz treue) Liebhaber sind, Ratten-Frauen neigen dafür oft zur Eifersucht . Die idealen Partner für die Ratte sind der Büffel, Drache und Affe.

Die Ratte im Beruf: Die Ratte ist ein Stratege, der ganz nach oben will. Denn nicht nur finanzielle Sicherheit und Wohlstand sind ihr wichtig, sondern auch das Ansehen der Menschen. Im Job zeigt sie sich daher zuverlässig und durchsetzungsstark. Man sollte sie niemals unterschätzen.

Die Ratte und ihre Gesundheit: Durch ihr strategisches, geplantes Vorgehen, dass die Ratte in allen Lebensbereichen zeigt, weiß sie auch meist mit ihren Kräften maßvoll und strategisch umzugehen. Allerdings kann sich die Ratte auch an bestimmten Vorhaben festbeißen, wobei die Gefahr besteht, dass sie sich (körperlich oder geistig) überanstrengt.

Das chinesische Horoskop 2023 für das Sternzeichen Ratte