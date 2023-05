Das chinesisches Sternzeichen: der Büffel

Die Büffel sind die ruhigen Praktiker im chinesischen Tierkreis. Sie sind stets top organisiert und besonnen. Das heißt aber nicht, dass man Büffel-Geborene leicht unterbuttern kann. Hinter ihrer stillen Fassade steckt ein Inneres mit viel Ehrgeiz und Willensstärke. Sie tragen gerne die Verantwortung, sind gute Anführer und sehr ehrlich.

Die Büffel in der Liebe: Der Büffel ist ein Fels in der Brandung. Er ist zuverlässig und treu. Er lässt sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen. Leidenschaftliche Liebesschwüre, großartige romantische Gesten - darauf warten Sie bei einem Büffel vergeblich, das ist einfach nicht sein Ding. Doch in guten wie in schlechten Zeiten für Sie da zu sein, das ist absolut sein Ding. Die idealen Partner für den Büffel sind die Ratte, Schlange und der Hahn.

Die Büffel im Beruf: Wie bereits erwähnt, den Büffel sollte man nicht unterschätzen. Er ist ein geborener Anführer und möchte das auch sein. Und wenn der Weg die Karriereleiter hinauf auch noch so steinig und voller Hürden ist - der Büffel geht diesen Weg, denn er muss es einfach. Aber Risiken eingehen würde er nicht - Sicherheit und Ehrlichkeit sind dem Büffel extrem wichtig.

Die Büffel und ihre Gesundheit: Der fleißige Büffel ist so mit der Erfüllung seiner Pflichten beschäftigt, dass er manchmal ganz vergisst, dass er einen Körper hat, der Pausen braucht. Achten Sie als Büffel darauf, dass Sie zwischendurch immer wieder mal abschalten. Machen Sie Spaziergänge, treiben Sie Sport oder auch einfach nur mal ein wenig Wellness.

Das chinesische Horoskop 2023 für das Sternzeichen Büffel