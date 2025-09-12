Das Engeltarot für das Sternzeichen Krebs für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Die Engeltarotkarte für Krebse verrät, was Sie in der Woche vom 15. bis 21. September 2025 erwartet!
Haniel – Ruhm
Es geht nicht voran? Diese Zeit ist jetzt vorbei, denn Haniel lässt Sie nun alle Hindernisse aus dem Weg räumen und verleiht Ihnen die nötige Portion Weitsicht, um Ihr Ziel umzusetzen. Sie wissen nun genau, was Sie blockiert und wie Sie diese Blockaden lösen können. Auch bekommen Sie nun den Trost, den Sie so dringend brauchen. Ein Schicksalsschlag? Selbstzweifel? Negative Gedanken gehören schon bald der Vergangenheit an. Sie können gelassen in die Zukunft sehen.
