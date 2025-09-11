präsentiert von WUNDERWEIB.de
Die Sterne fürs Wochenende

Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 13.09.2025 dank Merkur & Jupiter ein fantastisches Wochenende!

Kimberly Harfst - Foto: kimberly-harfst-autorenprofil
Kimberly Harfst, Online-Redakteurin für Astrologie-Themen

Am Wochenende ab dem 13. September dürfen sich drei Sternzeichen auf eine glückliche und schwungvolle Zeit freuen.

Ein besonderes Wochenende steht uns bevor: Ab dem 13. September sorgt die lebendige Energie des Zwillinge-Monds für frischen Wind und eine wunderbare Offenheit. Doch das ist noch nicht alles, denn ein inspirierendes Sextil zwischen Merkur und Jupiter, das sich bereits am 12. September gegen 23:53 Uhr am Abendhimmel zeigt, verbreitet zusätzlich großen Optimismus, gute Laune und die Aussicht auf Erfolg. Diese Wirkung begleitet uns durch die Nacht und macht den Samstag zu einem Tag voller neuer Chancen. Die Sterne laden dazu ein, aktiv zu werden, Neues zu entdecken und sich mit den Menschen um sich herum auszutauschen.

Sind Sie vielleicht eines der glücklichen drei Sternzeichen, die von diesem Wochenende am meisten profitieren?

Auch spannend: Diese 3 Sternzeichen finden noch bis zum Sommerende 2025 ihr persönliches Glück!

Fische tauchen in neue Welten ein

Das Merkur-Jupiter-Sextil schenkt Ihnen am Wochenende einen wachen Geist und jede Menge Inspiration, lieber Fisch. Sie sind aufgeweckt, möchten Neues lernen oder sich mit interessanten Menschen austauschen – und genau das gelingt Ihnen jetzt besonders leicht. Sogar Aufgaben, die Sie schon länger vor sich hergeschoben haben, gehen Ihnen jetzt überraschend einfach von der Hand. Für Ihre Liebsten sind Sie in diesen Tagen ein Fels in der Brandung: Mit viel Einfühlungsvermögen und klugen Ratschlägen stehen Sie allen zur Seite.

Am Sonntag sorgt der Zwillinge-Mond für frischen Wind. Sie haben Lust auf Abwechslung, anregende Gespräche und vielleicht sogar auf einen spontanen Ausflug. Ihre Offenheit treibt Sie nach draußen und es könnte sich aus einer spontanen Begegnung sogar eine neue Freundschaft ergeben...

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Bauen Sie Stress und angestaute Emotionen durch Sport ab. Das tut Ihnen richtig gut und lässt Sie zur Ruhe kommen.

Die Glückstage für das Sternzeichen Fische im September 2025

Skorpione nutzen ihre Chancen

Skorpione dürfen sich freuen, denn das Wochenende verspricht tolle Erfolgserlebnisse. Besonders am Samstag stehen die Zeichen auf Aufbruch, denn Merkur und Jupiter öffnen Türen, die zuvor verschlossen schienen. Ein glücklicher Zufall oder ein hilfreiches Gespräch bringt Sie endlich Ihren Karrierezielen näher. Selbst Bewerbungen und wichtige Präsentationen gehen Ihnen leicht von der Hand und es könnte schon bald eine Zusage ins Haus flattern. Am Abend lohnt es sich, das Leben zu feiern und auszugehen.

Auch wenn der Sonntag mit kleinen Pflichten beginnt, lassen sich Skorpione die gute Laune nicht nehmen. Die beschwingte Mondenergie sorgt dafür, dass Sie alles rasch erledigen und anschließend die freie Zeit genießen können. Ob allein oder in Gesellschaft: Hauptsache, Sie fühlen sich wohl.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Eine interessante Neuigkeit begeistert Sie. Seien Sie gespannt, aber behalten Sie diese besser für sich.

Die Glückstage für das Sternzeichen Skorpion im September 2025

Steinböcke bringen alles ins Gleichgewicht

Auch am Wochenende sprühen Sie, lieber Steinbock, nur so vor Tatendrang. Mit Ihrem beeindruckenden Organisationstalent stellen Sie viel auf die Beine. Vielleicht planen Sie eine große Familienfeier oder zaubern Ihrem Schatz mit einer liebevollen Überraschung ein Lächeln auf die Lippen. Selbst das Aufräumen und Sortieren gehen Ihnen spielend von der Hand, und im Nu erstrahlt Ihr Zuhause in neuem Glanz. Danach dürfen Sie sich ruhigen Gewissens eine Auszeit gönnen. Wie wäre es mit einem Stück Ihres Lieblingskuchens oder einer kleinen Beauty-Session nur für Sie?

Der Sonntag beginnt etwas holprig, denn ein Missverständnis könnte Ihre Stimmung kurzzeitig trüben. Doch Sie behalten einen kühlen Kopf, klären alles rasch und können den Tag dann entspannt genießen. Vielleicht wäre jetzt der perfekte Moment, Freundschaften wieder aufleben zu lassen oder die Familie zusammenzutrommeln – oder beides? Der Zwillinge-Mond sorgt für Abwechslung und gesellige Stunden.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Meist sind Sie als Steinbock der Fels in der Brandung und extrem vernünftig und bodenständig. Doch jetzt ist Ihre Intuition besonders stark ausgeprägt. Lassen Sie sich darauf ein, Ihre Eingebungen sind ein wertvolles Geschenk.

Die Glückstage für das Sternzeichen Steinbock im September 2025

Artikelbild und Social Media: Surasak Suwanmake/iStock

