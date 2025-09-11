Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 13.09.2025 dank Merkur & Jupiter ein fantastisches Wochenende!

Das Merkur-Jupiter-Sextil schenkt Ihnen am Wochenende einen wachen Geist und jede Menge Inspiration, lieber Fisch. Sie sind aufgeweckt, möchten Neues lernen oder sich mit interessanten Menschen austauschen – und genau das gelingt Ihnen jetzt besonders leicht. Sogar Aufgaben, die Sie schon länger vor sich hergeschoben haben, gehen Ihnen jetzt überraschend einfach von der Hand. Für Ihre Liebsten sind Sie in diesen Tagen ein Fels in der Brandung: Mit viel Einfühlungsvermögen und klugen Ratschlägen stehen Sie allen zur Seite.

Am Sonntag sorgt der Zwillinge-Mond für frischen Wind. Sie haben Lust auf Abwechslung, anregende Gespräche und vielleicht sogar auf einen spontanen Ausflug. Ihre Offenheit treibt Sie nach draußen und es könnte sich aus einer spontanen Begegnung sogar eine neue Freundschaft ergeben...

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Bauen Sie Stress und angestaute Emotionen durch Sport ab. Das tut Ihnen richtig gut und lässt Sie zur Ruhe kommen.

Die Glückstage für das Sternzeichen Fische im September 2025