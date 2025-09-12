Das Engeltarot für das Sternzeichen Fische für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Die Engeltarotkarte für Fische verrät, was Sie in der Woche vom 15. bis 21. September 2025 erwartet!
Aniel – Tugend
Schützen Sie sich unbedingt vor Lügnern und Menschen, die Sie täuschen wollen, Sie haben gerade leichtes Spiel bei Ihnen. Aber keine Sorge, Aniel befreit Sie von negativen Kräften. Gehen Sie raus in die Natur, bleiben Sie einmal für sich. Auch ein Besuch im Kunstmuseum tut Ihnen jetzt gut. Haben Sie jetzt Sorgen in Beruf oder der Liebe, richtet Sie Aniel wieder auf. Versuchen Sie nicht verbissen darum zu kämpfen, alles beim Alten zu belassen.
