Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Thema der Woche

Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Nutzen Sie diese himmlische Chance!

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche

Erleben Sie magische Tage voller Glück, Liebe und Möglichkeiten ab dem 12.09.2025. Hier erfahren Sie mehr.

Tage unter traumhaften Sternen erwarten uns. Ob eine neue Liebe, finanzielle Erleichterung oder einfach das Gefühl, endlich wieder an sich selbst zu glauben – diese Woche beschert uns jede Menge Leichtigkeit. Sonne und Jupiter verleihen Ihnen jetzt die Kraft, Ihr innerstes Strahlen zu zeigen. Und Merkur schenkt Ihnen genau die richtigen Worte in jedem Moment. Freuen Sie sich auf diese wunderbaren Sterne und auf diese besonderen Tage voller Wunder, die das Glück in Ihr Leben zurückbringen!

Lesen Sie außerdem: Die Glückstage im September 2025: Ihre 3 schönsten Tage im Spätsommer!

Dieses Sonne-Jupiter-Sextil bringt das Glück zurück in unser Leben

Sonne und Jupiter, die zwei größten Lichtgestalten am Sternenhimmel, schließen sich in dieser Woche zusammen und wirken wie Glücksverstärker in Ihrem Leben. Gemeinsam zeigen Ihnen diese Gestirne, wie Sie mit mehr Leichtigkeit neue Perspektiven finden. Besonders am Freitag, wenn die beiden sich in einem wohltuenden Sextil verbinden, ist eine Art inneres Aufatmen wahrnehmbar. Jetzt haben Sie das Gefühl, dass das Glück wieder greifbar ist. Sie spüren, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.

Auch interessant: Diese 3 Sternzeichen erwartet im September 2025 ein Spätsommer voller Highlights!

Merkur sorgt für einen erleichternden Geldsegen

Auch finanziell öffnen sich jetzt unerwartete Möglichkeiten. Merkur, der wendige Vermittler, zeigt Ihnen am Samstag, wie Sie kreative Lösungen für die Ebbe im Portemonnaie finden können. Vielleicht ergibt sich ein Gespräch, das Ihre Sicht auf ein altes Problem völlig verändert. Gerade, wenn Sie sich in den letzten Monaten von Geldsorgen belastet fühlten, kann dieser Tag neue Inspiration bringen – oder konkrete Wege, wie es weitergehen kann.

Nicht verpassen: Rückläufiger Merkur 2025: Die Daten und astrologische Bedeutung!

In der Liebe stehen großartige Entwicklungen bevor

Und auch die Liebe bekommt ihre Bühne. Am Sonntag verbinden sich Herz und Verstand auf fast magische Weise: Der Mond öffnet Ihre Seele, Venus weckt Ihre Sehnsucht nach echter Nähe, und Mars schenkt die Kraft, den ersten Schritt zu machen. Wenn Sie vergeben sind, können alte Missverständnisse aufgeklärt werden. Wenn Sie allein sind, könnte sich jemand zeigen, der Ihr Herz berührt. Vertrauen Sie dieser Energie.

Mehr zum Liebesplaneten: Die verschiedenen Phasen von Jahresherrscherin Venus im Jahr 2025 und was sie bedeuten

Jetzt kehrt Ihr Selbstwert zu Ihnen zurück

Diese Woche eignet sich auch, um alte Enttäuschungen loszulassen. Sie dürfen mit allem abschließen, was Sie zurückgehalten hat – ohne Groll, aber mit einem klaren „Jetzt nicht mehr“. Denn diese Woche stärkt auch Ihren Selbstwert. Die Sterne fordern Sie dazu auf, Ihre Grenzen neu zu definieren. Wer tut Ihnen gut? Wo verschwenden Sie zu viel Energie? Und wovon möchten Sie sich künftig mehr in Ihr Leben holen?

Jetzt aktuell: Das chinesische Monatshoroskop im September 2025: Ihre Chancen für Liebe, Beruf und Gesundheit

Das Glückshoroskop verrät die individuellen Chancen Ihres Sternzeichens!

Die Planeten meinen es gut mit Ihnen: Venus im feurigen Löwen schenkt Lebensfreude, Sinnlichkeit und Stolz, Mars in der Waage bringt Balance und neue Anziehung in Beziehungen, Merkur und Sonne in der geerdeten Jungfrau helfen Ihnen, den Überblick zu behalten und Jupiter im gefühlvollen Krebs beschert Ihnen Leichtigkeit.

Klicken Sie sich bis zu Ihrem Sternzeichen, um zu erfahren, wie Glücksplanet Jupiter und seine kosmischen Unterstützer Ihnen jetzt das Leben versüßen!

Artikelbild und Social Media: DigitalDruid / AdobeStock

Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Widder
