Das Venus-Mars-Sextil am 16.09.25 weckt in diesen 3 Sternzeichen neue Leidenschaft & Verbundenheit
Das harmonische Venus-Mars-Sextil am 16. September 2025 beschert diesen 3 Sternzeichen außergewöhnliche Liebeschancen!
Am 16. September findet ein Venus-Mars-Sextil statt. Das bedeutet, dass die beiden Himmelskörper in einem harmonischen 60-Grad-Winkel zueinander stehen. Dadurch verbinden sich die Eigenschaften der Venus, also Liebe, Schönheit und Harmonie, mit der Energie und Durchsetzungskraft des Mars. Dieses Sextil verleiht unserem Liebesleben neuen Schwung. Außerdem sind wir jetzt in der Lage, Konflikte aus der Welt zu schaffen und gemeinsam als Team nach neuen Lösungen zu suchen. Für Singles wird es leidenschaftlich! Sie begeben sich mit offenem Herzen auf die Suche nach Ihrer besseren Hälfte.
Drei Sternzeichen profitieren ganz besonders von diesem fantastischen Liebesaspekt. Gehören Sie zu den Glücklichen und werden von Venus und Mars an diesem herrlichen Tag ins Visier genommen?
Löwen fühlen sich ihren Liebsten ganz nah
Das Venus-Mars-Sextil tut Ihnen ausgesprochen gut, lieber Löwe! Diese Verbindung vereint Harmonie und Leidenschaft, und das ist die perfekte Mischung für Sie. Mars aktiviert Ihren Tatendrang und Venus fördert gleichzeitig Ihr Bedürfnis nach Nähe und Wertschätzung. Unter diesen Energien gelingt es Ihnen, Ihre Wünsche auszusprechen und dabei immer Rücksicht auf Ihren Herzensmenschen zu nehmen. Vergebene Löwen schaffen es so, alte Konflikte endlich dauerhaft aus der Welt zu schaffen und sich ihrem*Ihrer Liebsten ganz nah zu fühlen. Singles haben nun die besten Chancen, Herzen zu erobern, denn Sie strahlen die Lebenslust, die Sie empfinden, auch aus, und das wirkt wahnsinnig charmant. Freuen Sie sich auf eine zauberhafte Spätsommerromanze, die unter dem Einfluss dieses Liebes-Sextils beginnt!
Schütze zeigen ihre emotionale Seite
Die Energien des Venus-Mars-Sextils erlauben es Ihnen, lieber Schütze, Ihre Emotionalität zu erforschen und auch zu zeigen! Dass Sie jetzt ganz Sie selbst sind, sorgt dafür, dass sich Ihr Herzensmensch sehr verbunden mit Ihnen fühlt. Sie haben einen tollen Tag zusammen und erleben dank der Einflüsse von Kraftplanet Mars auch leidenschaftliche Stunden miteinander. Es fühlt sich an, als wären Sie wieder frisch verliebt... Diese Gefühle können jetzt auch Single-Schützen erwarten, denn bei solch einer positiven Ausstrahlung fliegen Ihnen die Herzen nur so zu. Das Sextil erlaubt Ihnen, Ihren Fokus jetzt mal wieder voll und ganz auf die Liebe zu setzen, und so ist es gut möglich, dass Sie ihr schon sehr bald begegnen!
Wassermänner finden Gefallen an der herrschenden Harmonie
Harmonie kehrt in Ihr Liebesleben ein, lieber Wassermann. Das tut einem stürmischen Luftzeichen wie Ihnen auf jeden Fall gut! Und zum Glück sorgen die dynamischen Einflüsse von Mars dafür, dass es dabei nicht langweilig wird! Sie und Ihr*e Partner*in stellen fest, dass Sie sich ab und zu im Alltagsstress verlieren und dass der Ton dann auch mal etwas rauer werden kann... Damit ist heute Schluss! Dieses Sextil ist eine tolle Gelegenheit für einen kleinen Beziehungsneustart. Wenn Sie Single sind, haben Sie an diesem Tag großes Glück, denn jemand fühlt sich von Ihrer unkonventionellen Art nun besonders angezogen. Und da die liebe Venus mitmischt, macht Ihnen Nähe nicht so viel Angst wie sonst. Lassen Sie sich auf dieses Liebesabenteuer doch einfach mal ein!
Artikelbild und Social Media: AdobeFirefly (generiert mit KI)