Das Venus-Mars-Sextil am 16.09.25 weckt in diesen 3 Sternzeichen neue Leidenschaft & Verbundenheit

Am 16. September findet ein Venus-Mars-Sextil statt. Das bedeutet, dass die beiden Himmelskörper in einem harmonischen 60-Grad-Winkel zueinander stehen. Dadurch verbinden sich die Eigenschaften der Venus, also Liebe, Schönheit und Harmonie, mit der Energie und Durchsetzungskraft des Mars. Dieses Sextil verleiht unserem Liebesleben neuen Schwung. Außerdem sind wir jetzt in der Lage, Konflikte aus der Welt zu schaffen und gemeinsam als Team nach neuen Lösungen zu suchen. Für Singles wird es leidenschaftlich! Sie begeben sich mit offenem Herzen auf die Suche nach Ihrer besseren Hälfte.

Drei Sternzeichen profitieren ganz besonders von diesem fantastischen Liebesaspekt. Gehören Sie zu den Glücklichen und werden von Venus und Mars an diesem herrlichen Tag ins Visier genommen?

Jetzt aktuell: Diese 3 Sternzeichen erwartet im September 2025 ein Spätsommer voller Highlights!