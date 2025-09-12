präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Sextil sorgt für Liebesglück

Das Venus-Mars-Sextil am 16.09.25 weckt in diesen 3 Sternzeichen neue Leidenschaft & Verbundenheit

Annabel Zoepke - Foto: Privat
Annabel Zoepke, Mitarbeiterin der Online-Redaktion

Das harmonische Venus-Mars-Sextil am 16. September 2025 beschert diesen 3 Sternzeichen außergewöhnliche Liebeschancen!

Video Platzhalter
Video: Glutamat

Am 16. September findet ein Venus-Mars-Sextil statt. Das bedeutet, dass die beiden Himmelskörper in einem harmonischen 60-Grad-Winkel zueinander stehen. Dadurch verbinden sich die Eigenschaften der Venus, also Liebe, Schönheit und Harmonie, mit der Energie und Durchsetzungskraft des Mars. Dieses Sextil verleiht unserem Liebesleben neuen Schwung. Außerdem sind wir jetzt in der Lage, Konflikte aus der Welt zu schaffen und gemeinsam als Team nach neuen Lösungen zu suchen. Für Singles wird es leidenschaftlich! Sie begeben sich mit offenem Herzen auf die Suche nach Ihrer besseren Hälfte.

Drei Sternzeichen profitieren ganz besonders von diesem fantastischen Liebesaspekt. Gehören Sie zu den Glücklichen und werden von Venus und Mars an diesem herrlichen Tag ins Visier genommen?

Jetzt aktuell: Diese 3 Sternzeichen erwartet im September 2025 ein Spätsommer voller Highlights!

Löwen fühlen sich ihren Liebsten ganz nah

Das Venus-Mars-Sextil tut Ihnen ausgesprochen gut, lieber Löwe! Diese Verbindung vereint Harmonie und Leidenschaft, und das ist die perfekte Mischung für Sie. Mars aktiviert Ihren Tatendrang und Venus fördert gleichzeitig Ihr Bedürfnis nach Nähe und Wertschätzung. Unter diesen Energien gelingt es Ihnen, Ihre Wünsche auszusprechen und dabei immer Rücksicht auf Ihren Herzensmenschen zu nehmen. Vergebene Löwen schaffen es so, alte Konflikte endlich dauerhaft aus der Welt zu schaffen und sich ihrem*Ihrer Liebsten ganz nah zu fühlen. Singles haben nun die besten Chancen, Herzen zu erobern, denn Sie strahlen die Lebenslust, die Sie empfinden, auch aus, und das wirkt wahnsinnig charmant. Freuen Sie sich auf eine zauberhafte Spätsommerromanze, die unter dem Einfluss dieses Liebes-Sextils beginnt!

Schütze zeigen ihre emotionale Seite

Die Energien des Venus-Mars-Sextils erlauben es Ihnen, lieber Schütze, Ihre Emotionalität zu erforschen und auch zu zeigen! Dass Sie jetzt ganz Sie selbst sind, sorgt dafür, dass sich Ihr Herzensmensch sehr verbunden mit Ihnen fühlt. Sie haben einen tollen Tag zusammen und erleben dank der Einflüsse von Kraftplanet Mars auch leidenschaftliche Stunden miteinander. Es fühlt sich an, als wären Sie wieder frisch verliebt... Diese Gefühle können jetzt auch Single-Schützen erwarten, denn bei solch einer positiven Ausstrahlung fliegen Ihnen die Herzen nur so zu. Das Sextil erlaubt Ihnen, Ihren Fokus jetzt mal wieder voll und ganz auf die Liebe zu setzen, und so ist es gut möglich, dass Sie ihr schon sehr bald begegnen!

Wassermänner finden Gefallen an der herrschenden Harmonie

Harmonie kehrt in Ihr Liebesleben ein, lieber Wassermann. Das tut einem stürmischen Luftzeichen wie Ihnen auf jeden Fall gut! Und zum Glück sorgen die dynamischen Einflüsse von Mars dafür, dass es dabei nicht langweilig wird! Sie und Ihr*e Partner*in stellen fest, dass Sie sich ab und zu im Alltagsstress verlieren und dass der Ton dann auch mal etwas rauer werden kann... Damit ist heute Schluss! Dieses Sextil ist eine tolle Gelegenheit für einen kleinen Beziehungsneustart. Wenn Sie Single sind, haben Sie an diesem Tag großes Glück, denn jemand fühlt sich von Ihrer unkonventionellen Art nun besonders angezogen. Und da die liebe Venus mitmischt, macht Ihnen Nähe nicht so viel Angst wie sonst. Lassen Sie sich auf dieses Liebesabenteuer doch einfach mal ein!

Artikelbild und Social Media: AdobeFirefly (generiert mit KI)

NewsHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Pinkfarbener Horoskopkreis umgeben von Wolken - Foto: Surasak Suwanmake/iStock
Die Sterne fürs Wochenende
Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 13.09.2025 dank Merkur & Jupiter ein fantastisches Wochenende!

Am Wochenende ab dem 13. September dürfen sich drei Sternzeichen auf eine glückliche und schwungvolle Zeit freuen.

Planet Jupiter in einer Traum-Wolken-Galaxie - Foto: DigitalDruid / AdobeStock
Thema der Woche
Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Nutzen Sie diese himmlische Chance!

Erleben Sie magische Tage voller Glück, Liebe und Möglichkeiten ab dem 12.09.2025. Hier erfahren Sie mehr.

Eine Frau im weißen Kleid blickt zu einem Neumond am Nachthimmel - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Neumond-Horoskop
Der Jungfrau-Neumond und die Sonnenfinsternis am 21.09.2025 lassen 4 Sternzeichen innerlich aufblühen!

Am 21.09.2025 bringt der Neumond frische Energie. Besonders vier Sternzeichen greift er unter die Arme.

Goldener Sternzeichenkreis vor einem dunklen Hintergrund - Foto: peshkova / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Für 3 auserwählte Sternzeichnen beginnt ab dem 08.09.2025 eine Woche voller Sternstunden!

Ab dem 8. September 2025 wartet auf diese drei Sternzeichen eine wundervolle Spätsommerwoche voller Überraschungen.

Ansicht des blauen Uranus im Weltall - Foto: Nikola / AdobeStock (generiert mit KI)
Uranus Rückläufigkeit
Rückläufiger Uranus ab dem 06.09.2025: Ihre Chance für innere Erneuerung und mutige Ideen!

Ab dem 6. September 2025 sorgt der rückläufige Uranus für neue Impulse und eröffnet Ihnen die Möglichkeit, alte Muster zu hinterfragen.