Das Engeltarot für das Sternzeichen Krebs für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Die Engeltarotkarte für Krebse verrät, was Sie in der Woche vom 8. bis 14. September 2025 erwartet!
Rachiel – Liebe
Liebe und Sex stehen derzeit hoch im Kurs bei Ihnen. Sie vergessen einfach alles um sich herum und genießen jeden Augenblick. Doch Vorsicht! Es lenkt Sie auch von anderen wichtigen Dingen ab. Behalten Sie auch die im Blick, sonst geht Ihnen so manche Chance verloren. Wer derzeit keinen Partner hat, wird mit Sicherheit jetzt die Begegnung seines Lebens haben. Für die eine alles verändernde Nacht oder für immer.
Video: Glutamat