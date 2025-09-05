Das Engeltarot für das Sternzeichen Zwillinge für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Die Engeltarotkarte für Zwillinge verrät, was Sie in der Woche vom 8. bis 14. September 2025 erwartet!
Barkiel – Fröhlichkeit
Jetzt stehen Sie über sich, Neid und Eifersucht haben gerade keine Chance in Ihrem Leben. Genießen Sie die Freiheit, mit sich selbst im Reinen zu sein. Barkiel bringt etwas mehr Beschwingtheit und ausgelassene Fröhlichkeit in Ihr Leben. Genießen Sie diese Zeit! Haben Sie schon länger einen Wunsch, der Ihnen im Kopf umherschwirrt? Setzen Sie ihn jetzt in die Tat um. Es gibt keinen besseren Moment.
Video: Glutamat