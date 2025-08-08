Das Engeltarot für das Sternzeichen Skorpion für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Die Engeltarotkarte für Skorpione verrät, was Sie in der Woche vom 11. bis 17. August 2025 erwartet!
Phaleg – Prinz des Friedens
Sie spüren in diesen Tagen eine große innere Stärke, die Sie sich vielleicht gar nicht erklären können. Nutzen Sie sie! Das bietet aber auch Stoff für die eine oder andere Auseinandersetzung. Hier ist Achtsamkeit gefragt, denn es könnte jetzt so einiges zerbrechen. Im besten Fall ist es nur Ihre Lieblingstasse, im schlechtesten eine wichtige Beziehung. Jetzt ist Ihr Kampfgeist gefragt!
