Das Engeltarot für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Die Engeltarotkarte für Waagen verrät, was Sie in der Woche vom 11. bis 17. August 2025 erwartet!
Raphael – Heilung
Jetzt packt Sie die Reiselust. Entweder Sie packen nun ganz spontan Ihre Koffer oder Sie planen in aller Ruhe Ihren nächsten Urlaub. Gönnen Sie sich ruhig mal was! Doch vergessen Sie vor lauter Fernweh nicht Ihre direkte Umgebung: Pssst! Ihre Wohnung bräuchte mal wieder eine gründliche Reinigung. Fenster, Backofen und Schrankinnenflächen sind in letzter Zeit zu kurz gekommen. Dafür ist ein altes körperliches Leiden plötzlich verschwunden oder hat sich zumindest sehr gebessert. Achten Sie weiterhin so gut auf sich!
Video: Glutamat