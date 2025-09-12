Das Engeltarot für das Sternzeichen Skorpion für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Die Engeltarotkarte für Skorpione verrät, was Sie in der Woche vom 15. bis 21. September 2025 erwartet!
Sachiel – Wohlstand
Spielen Sie mal wieder Lotto oder gehen Sie auf die Rennbahn, denn das Glück könnte jetzt auf Ihrer Seite sein. Es winkt ein großer Geldzuwachs. Es könnte natürlich auch eine Gehaltserhöhung sein, aber auch hier heißt es: Einsatz ist gefragt! Geben Sie Gas, es wird sich für Sie auszahlen.
