Das Engeltarot für das Sternzeichen Skorpion für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Die Engeltarotkarte für Skorpione verrät, was Sie in der Woche vom 18. bis 24. August 2025 erwartet!
Gabriel – Stärke
Warten Sie aktuell auf eine wichtige Nachricht? Die wird jetzt kommen und vieles für Sie verändern. Denn Gabriel ist sehr direkt und zeigt uns die Richtung auf. Das kann große Veränderungen mit sich bringen: Familienzuwachs, Hausbau, Wohnungs- oder Jobwechsel. Jetzt ist alles möglich! Sie sind aktuell auch besonders kreativ. Ihre Ideen wollen Sie zudem so vielen Menschen wie möglich mitteilen.
Video: Glutamat