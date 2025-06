Das große Sommerhoroskop 2025: Sternzeichen Skorpion

Liebe im Sommer 2025

Die erste Jahreshälfte hat Sie in Sachen Liebe ganz schön herausgefordert. Doch jetzt wird alles besser! Es bleibt intensiv, aber vergebende Skorpione können sich auf ganz viel Nähe zu Ihrem Herzensmenschen freuen. Jetzt sind Sie bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Hochzeit? Eigenheim? Kinderwunsch? Oder für Singles erstmal eine feste Beziehung? Die Sterne versprechen Großes!

Karriere im Sommer 2025

Glücksplanet Jupiter strahlt Sie an und stellt Sie so ins Rampenlicht, lieber Skorpion. In diesem Sommer können Sie zeigen, was wirklich in Ihnen steckt! Jetzt haben Sie die Chance auf einen großen Gehaltssprung. Sie müssen nur mutig sein und dürfen nicht zurückschrecken, wenn plötzlich alle Augen auf Sie gerichtet sind. Sie schaffen das!

Gesundheit im Sommer 2025

Sie sind voller Energien und wollen sich sportlich so richtig austoben. Körperliche Aktivitäten rauben Ihnen keine Kraft, sondern geben Ihnen welche! Allerdings nur, solange Sie es nicht übertreiben. Geben Sie hundert Prozent, aber versuchen Sie es nicht auf hundertfünfzig auszureizen. Das können Sie dann nämlich nicht lange durchhalten.

Ihr Sommer-Highlight 2025

Sie haben in diesem Sommer eine tolle Verbindung zu Mars. Diese versüßt Ihnen die nächsten Wochen und findet Ihren Höhepunkt tatsächlich erst am letzten Tag des Sommers - am 22. September zur Tagundnachtgleiche. Aber das macht nichts, denn der Herbst ist Ihnen ohnehin noch lieber!