Das Engeltarot für das Sternzeichen Skorpion für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Die Engeltarotkarte für Skorpione verrät, was Sie in der Woche vom 25. bis 31. August 2025 erwartet!
Bethor – Neuanfang
Halten Sie einen Moment inne! Bethor zeigt Ihnen die wahre Schönheit um Sie herum. Machen Sie die Augen auf und lassen Sie sich nicht von negativen Menschen oder Gedanken bremsen. Lassen Sie Altes hinter sich und starten Sie neu. Legen Sie ein Laster ab! Verabreden Sie sich mit interessanten Menschen in Ihrem näheren Umfeld. Nehmen Sie im Job neue Aufgaben an. Es gibt so viel Neues zu entdecken, lassen Sie sich darauf ein, es wird Sie nach vorn bringen!
