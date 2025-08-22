Das Engeltarot für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Die Engeltarotkarte für Waagen verrät, was Sie in der Woche vom 25. bis 31. August 2025 erwartet!
Sabbatiel – Ruhe
Nach der ganzen Hektik und dem Stress in letzter Zeit sollten Sie sich jetzt ein bisschen Ruhe gönnen. Machen Sie ein paar Tage Urlaub, fahren Sie ans Meer oder leisten Sie sich einen Entspannungstag. Am besten klappt das ganz allein. Das haben Sie sich verdient. Danach können Sie umso erfolgreicher wieder loslegen.
