Das Engeltarot für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Zachariel – Gedächtnis
Übernehmen Sie nun die Verantwortung! Sind Sie gerade unzufrieden mit dem, was in Ihrem Leben passiert? Sie haben es in der Hand. Wir ernten nur die Früchte von den Saaten, die wir ausgesät haben. Sortieren Sie zuerst Ihre Gedanken! Was wollen Sie eigentlich? Gehen Sie dann Schritt für Schritt vor. So erreichen Sie Ihr Ziel. Entschleunigen Sie außerdem. Leben Sie den Augenblick und genießen Sie ihn. Schauen Sie nicht zurück, aber auch nicht zu weit nach vorn.
