Das Engeltarot für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Die Engeltarotkarte für Stier verrät, was Sie in der Woche vom 8. bis 14. September 2025 erwartet!
Cochabiel – Der Engelprinz
Der Engelprinz stellt Ihnen die Kraft von Merkur zur Verfügung. Deshalb kommen Sie nun in Sachen Kommunikation in Schwung, auch Ihr analytisches Denken kommt jetzt besonders in Fahrt. Ihre Sinne sind jetzt geschärft. Machen Sie sich das zunutze. Ihnen geht beruflich nun alles leicht von der Hand. Vielleicht steht ja sogar bald eine Beförderung oder Gehaltserhöhung an.
