Das große Sommerhoroskop 2025: Sternzeichen Waage

Liebe im Sommer 2025

Juli und August sind wohl Ihre besten Liebesmonate des ganzen Jahres, liebe Waage! Sie kommen richtig aus sich heraus und haben jetzt die besten Chancen, jemanden kennenzulernen. In die Beziehungen vergebener Waagen kehrt in diesem Sommer die Leichtigkeit zurück. Sie verhalten sich wie frisch Verliebte und tragen neben der Sonnenbrille auch gern die rosarote!

Karriere im Sommer 2025

Sie haben vor allem im Spätsommer den Durchblick, wenn es um berufliche Entscheidungen geht. Vertrauen Sie Ihrer inneren Stimme und handeln Sie so, wie es sich für Sie richtig anfühlt. Wichtig ist, dass Sie sich nicht zu sehr von anderen beeinflussen lassen und Ihre eigenen Interessen vertreten. Wenn Ihnen das gelingt, könnten Sie einen echten Sprung machen!

Gesundheit im Sommer 2025

Zum Beginn des Sommers sollten Sie es lieber langsam angehen lassen, was den Sport betrifft. Beschränken Sie sich eher auf ein paar Spaziergänge in der Natur! Ab August weht dann ein anderer Wind und Sie sind so motiviert, dass Sie vielleicht sogar eine neue Sportart für sich entdecken. Am liebsten eine an der frischen Luft!

Ihr Sommer-Highlight 2025

Ihre beste Sommerzeit beginnt am 7. August, wenn Powerplanet Mars in Ihr Zeichen zieht. Die energischen Kräfte tun Ihnen ausgesprochen gut und sorgen dafür, dass Sie über sich hinauswachsen. Und das bis zum Ende des diesjährigen Sommers. Nutzen Sie diese Chance!