Das Engeltarot für das Sternzeichen Wassermann für die Woche vom 10. bis 16. März 2025

Jetzt stehen Sie über sich, Neid und Eifersucht haben gerade keine Chance in Ihrem Leben. Genießen Sie die Freiheit, mit sich selbst im Reinen zu sein. Barkiel bringt etwas mehr Beschwingtheit und ausgelassene Fröhlichkeit in Ihr Leben. Genießen Sie diese Zeit! Haben Sie schon länger einen Wunsch, der Ihnen im Kopf umherschwirrt? Setzen Sie ihn jetzt in die Tat um. Es gibt keinen besseren Moment.