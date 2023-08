Das Engeltarot für die Jungfrau für die Woche vom 28. August bis 3. September 2023

Der Engelprinz stellt Ihnen die Kraft von Merkur zur Verfügung. Deshalb kommen Sie nun in Sachen Kommunikation in Schwung, auch Ihr analytisches Denken kommt jetzt besonders in Fahrt. Ihre Sinne sind jetzt geschärft. Machen Sie sich das zu Nutze. Ihnen geht beruflich nun alles leicht von der Hand. Vielleicht steht ja sogar bald eine Beförderung oder Gehaltserhöhung an.