Ihr persönliches Engeltarot für die Woche vom 28. August bis 3. September 2023

Die Woche ab dem 28. August 2023 wird spannend. Mit dem Eintritt von Uranus in die rückläufige Phase am 29. August 2023 sind nun nicht weniger als sieben Planeten und Planetoiden gleichzeitig rückläufig. Außerdem findet am 31. August noch der zweite Vollmond innerhalb eines Monats statt. Ein blauer Vollmond, der so nur alle zweieinhalb Jahre stattfindet. Da ist es umso besser, dass jedes Sternzeichen wöchentlich die Unterstützung eines Engels erhält, um die Ereignisse in der Woche noch besser navigieren zu können.

In unserem aktuellen Engeltarot erfahren Sie schon frühzeitig, welcher Engel der Planeten Ihnen in der aktuellen Woche vom 28. August bis 3. September 2023 unter die Arme greifen wird. Das ist auch eine gute Ergänzung zu Ihrem Tageshoroskop oder Ihrem Wochenhoroskop.