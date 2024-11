Das Erfolgs-Horoskop zum Mars-Wechsel ab dem 04.11.2024: Sternzeichen Jungfrau

Die Menschen, die Sie näher kennen, schätzen Sie als besonders fleißig, pflichtbewusst und gewissenhaft. Doch all diese Wertschätzung nutzt Ihnen wenig, wenn Sie nicht lernen, sich weniger um das Wohlbefinden anderer und mehr um sich selbst zu kümmern. Natürlich lassen Sie sich geschäftlich nur selten übervorteilen, doch die kraftvolle Verbindung von Sonne und Saturn ermöglicht es Ihnen, auch in der Liebe ans Ziel zu gelangen. Horchen Sie in den kommenden Tagen in sich hinein. Sie werden bald erkennen, welche Bedürfnisse nun verwirklicht werden wollen. Der Löwe-Mars steht Ihnen bei jedem Neubeginn unterstützend zur Seite und verleiht Ihnen den Mut, klare Entscheidungen zu treffen.

Ihr Leitsatz:

„Ich nutze meine Talente für MEINEN Erfolg.“