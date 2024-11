Das Mars-Horoskop ab dem 04.11.2024: Womit der Power-Planet uns bereichert!

Und so könnte sich in diesen Tagen tatsächlich eine Wende in Ihrem Leben vollziehen. Am Montag, dem 4. November, wechselt der dynamische Mars in den frühen Morgenstunden aus dem sensiblen Krebs in das selbstbewusste Löwezeichen. Damit setzt er eine kraftvolle Energie frei, die Sie dazu drängt, Ihr Leben mit mehr Selbstvertrauen und Entschlossenheit in die Hand zu nehmen. Dieser Mars-Transit fordert Sie auf, Ihre Stärken nicht länger zu verstecken, sondern sie mit Stolz und Entschlossenheit in Ihrem Alltag zu nutzen.

Mars im Löwen ist eine kosmische Einladung, Ihre beruflichen und persönlichen Ambitionen mutig zu verfolgen. Sie verstehen endlich, was Sie wirklich wollen, und haben den Mut, alles, was Sie daran hindert, loszulassen. Vielleicht haben Sie bisher Rücksicht genommen, sich angepasst oder Ihre eigenen Bedürfnisse hintangestellt.

Doch der Löwe-Mars fordert Sie auf, Barrieren zu durchbrechen – seien es hinderliche Gewohnheiten, berufliche Hürden oder auch zwischenmenschliche Beziehungen, die Sie einschränken. Es geht darum, sich von „Barriere-Menschen“ zu lösen, die Ihren Fortschritt blockieren.

