Das Geburtstags-Horoskop für den 05. November 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mit viel Power und Schwung geht es ins nächste Lebensjahr. Sie gehen die Dinge direkt an, am Arbeitsplatz ebenso wie in der Liebe – dank Sonne und Jupiter kommt das auch sehr gut an, wer weiß, was sich da noch alles tun könnte. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Direkt heißt nicht rücksichtslos. Wenn Sie merken, dass sich bei Ihren Plänen Widerstand regt, versuchen Sie erst, die Einwände der anderen auszuräumen, bevor Sie loslegen!

Ihre besten Zeiten: 23. – 25. November (Zuversicht), 24. – 26. Februar (Freude), 13. – 15. Juni (Glück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ein gutes Gespür für Menschen, Ausdauer und gute Ideen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich halte an meinen Träumen fest.

An diesem Tag geboren: Art Garfunkel, Uwe Seeler, Bryan Adams, Uwe Seeler, Vivien Leigh.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf Erfolg im Beruf und gute Aufstiegschancen.

