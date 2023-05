Das Geburtstags-Horoskop für den 04. November 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch! Der Neumond in Ihrem Zeichen eröffnet Ihnen die Möglichkeit, die eine oder andere Kurskorrektur in Ihrem Leben vorzunehmen. Ob Sie das Rauchen aufgeben, einen Meditationskurs belegen oder in Zukunft den Stress auf ein Minimum reduzieren wollen, Ihre Pläne erhalten Rückenwind. Überlegen Sie, wer oder was Sie mehr Energie und Kraft kos­tet, als Ihnen guttut, und ziehen Sie Konsequenzen.

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. Dezember (gut für Fitness), 25. – 27. April (Durchhaltevermögen), 5. – 7. August (Intuition).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Selbstvertrauen und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich kann.

An diesem Tag geboren: Penny McLean, Matthew McConaughey, Puff Daddy, Luis Figo.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Ihr Engagement und Ihr Fleiß nun endlich Früchte tragen.

