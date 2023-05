Das Geburtstags-Horoskop für den 07. November 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Privat steht Ihnen eine ausgesprochen schöne Zeit bevor. Venus verspricht Harmonie im Familienkreis, in der Partnerschaft und in Ihren sonstigen persönlichen Beziehungen. Das spornt Sie natürlich auch im beruflichen Bereich an. Hüten Sie sich nur davor, voreilige Zusagen zu machen, die Sie dann hinterher nicht einhalten können, weil Ihnen die Zeit davonrennt. Das könnte Ihren ansonsten so souveränen Auftritt im nächsten Lebensjahr ein wenig schmälern. Setzen Sie sich also lieber realistische Ziele und Sie schwimmen auf der Erfolgswelle.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. November (Freude), 20. – 22. Mai (Inspiration), 25. – 27. Juli (Harmonie im Privatleben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Schlagfertigkeit, Überzeugungskraft und Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich stelle mein Licht nicht unter den Scheffel.

An diesem Tag geboren: David Guetta, Ottfried Fischer, Leo Trotzki, Marie Curie, Konrad Lorenz.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viel Liebe, Anerkennung und Geborgenheit.

