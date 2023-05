Das Geburtstags-Horoskop für den 06. Juli 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Es gibt so viel, was Sie erledigen und erleben möchten. Doch manchmal wäre es gar nicht so schlecht, einen Gang herunterzuschalten und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Der Mond ermuntert Sie dazu, im nächsten Lebensjahr Ihr Glück nicht nur im Außen zu suchen. Gerade dann, wenn Sie sich im größten Stress befinden, wird Ihnen eine Auszeit am meisten nutzen, Sie werden sehen: Am Ende werden Sie sogar schneller fertig.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. September (lukrative Chancen), 2. – 4. November (Klarheit bekommen), 16. – 18. Januar (gutes Gelingen).

Das Geschenk der Sterne für Sie.:Lebensfreude, Vitalität und Urteilsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Jeder neue Tag hat etwas Gutes zu bieten.

An diesem Tag geboren: Sylvester Stallone, George W. Bush, Dalai Lama, Bill Haley, Frida Kahlo, Marc Chagall, Heinrich Harrer.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf der Erfolgstreppe wieder ein Stück weiterkommen.