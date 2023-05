Das Geburtstags-Horoskop für den 07. Juli 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mit viel Power und Schwung geht es ins nächste Lebensjahr. Sie gehen die Dinge direkt an, am Arbeitsplatz ebenso wie in der Liebe – dank Mond kommt das auch sehr gut an, wer weiß, was sich da noch alles tun könnte. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Direkt heißt nicht rücksichtslos. Wenn Sie merken, dass sich bei Ihren Plänen Widerstand regt, versuchen Sie erst, die Einwände der anderen auszuräumen, bevor Sie loslegen!

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. September (kreativ arbeiten), 5. – 7. Oktober (Sport treiben), 5. – 7. Mai (neue Wege gehen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lukrative Chancen, schnelle Auffassungsgabe und praktischer Verstand.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich habe Anerkennung verdient.

An diesem Tag geboren: Gustav Mahler, Erik Zabel, Ringo Starr, Lion Feuchtwanger, Elisabeth von Thüringen.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich mehr Zeit für sich selbst nehmen zu können.