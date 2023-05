Das Geburtstags-Horoskop für den 09. November 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Zuerst die gute Nachricht: Im privaten Bereich läuft es in den folgenden zwölf Monaten sehr harmonisch. Wer in einer Partnerschaft lebt, freut sich über Nähe und Leidenschaft in der Beziehung. Ansonsten warnen Venus und Saturn aber davor, die Dinge übers Knie brechen zu wollen. Ignorieren Sie die Ratschläge anderer nicht einfach, überlegen Sie erst, ob nicht vielleicht doch etwas dran ist. Bei manchen Dingen ist eben Geduld gefragt, am Ende wird es doch noch so klappen wie gewünscht

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. Dezember (Intuition), 3. – 5. März (Erfahrung), 20. – 22. September (Nähe).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, praktischer Verstand und Harmonie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß deine Zuneigung zu schätzen.

An diesem Tag geboren: Erika Mann, König Eduard VII., Axel Schulz, Sven Hannawald, Iwan Turgenew.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: In die Zukunft zu blicken und neue Perspektiven zu entwickeln.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de