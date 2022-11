Die letzten Portaltage im Jahr 2022

Damit Sie die letzten Portaltage im Jahr 2022 nicht verpassen und entsprechende Vorbereitungen treffen können, gibt es hier eine Übersicht für die Monate November und Dezember.

Portaltage November 2022



Mittwoch, 2. November

Montag, 7. November

Donnerstag, 10. November

Freitag, 18. November

Mittwoch, 23. November

Samstag, 26. November

Portaltage Dezember 2022



Donnerstag, 1. Dezember

Mittwoch, 7. Dezember

Mittwoch, 14. Dezember

Donnerstag, 15 Dezember

Donnerstag, 22. Dezember

Montag, 26. Dezember

Die Portaltage ereignen sich das ganze Jahr über und im Jahr 2022 gibt es insgesamt 75 Portaltage. Vor allem im September und Oktober erfolgten viele Portaltage hintereinander. In diesen beiden Monaten war ihre kosmische Kraft daher besonders intensiv.

Portaltage Januar 2022



Montag, 24. Januar

Dienstag, 25. Januar

Mittwoch, 26. Januar

Donnerstag, 27. Januar

Freitag, 28. Januar

Samstag, 29. Januar

Sonntag, 30. Januar

Montag, 31. Januar

Portaltage Februar 2022



Samstag, 12. Februar

Dienstag, 15. Februar

Sonntag, 20. Februar

Mittwoch, 23. Februar

Portaltage März 2022



Donnerstag, 3. März

Dienstag, 8. März

Freitag, 11. März

Mittwoch, 16. März

Dienstag, 22. März

Dienstag, 29. März

Mittwoch, 30. März

Portaltage April 2022



Mittwoch, 6. April

Sonntag, 10. April

Mittwoch, 27. April

Freitag, 29. April

Portaltage Mai 2022



Mittwoch, 18. Mai

Donnerstag, 19. Mai

Portaltage Juni 2022



Dienstag, 7. Juni

Donnerstag, 9. Juni

Sonntag, 26. Juni

Donnerstag, 30. Juni

Portaltage Juli 2022



Donnerstag, 7. Juli

Freitag, 8. Juli

Freitag, 15. Juli

Donnerstag 21. Juli

Dienstag, 26. Juli

Freitag, 29. Juli

Portaltage August 2022



Mittwoch, 3. August

Donnerstag, 11. August

Sonntag, 14. August

Freitag, 19. August

Montag, 22. August

Portaltage September 2022



Donnerstag, 1. September

Freitag, 2. September

Samstag, 3. September

Sonntag, 4. September

Montag, 5. September

Dienstag, 6. September

Mittwoch, 7. September

Donnerstag, 8. September

Freitag, 9. September

Samstag, 10. September

Portaltage Oktober 2022



Dienstag 11. Oktober

Mittwoch, 12. Oktober

Donnerstag, 13. Oktober

Freitag, 14. Oktober

Samstag, 15. Oktober

Sonntag, 16. Oktober

Montag, 17. Oktober

Dienstag, 18. Oktober

Mittwoch, 19. Oktober

Donnerstag, 20. Oktober

Donnerstag, 30. Oktober

So lassen sich die spirituellen Portaltage richtig nutzen

Während der Portaltage macht der Kosmos uns ein wunderbares Geschenk. Eine besondere Energie wird freigesetzt, die uns in unserem Handeln bestärkt. Die eigene Intuition intensiviert sich, weshalb leichter die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. Wir handeln viel mutiger als sonst und erkennen mehr denn je, was uns im Leben wirklich wichtig ist. Dadurch sind Themen wie ein Jobwechsel, eine spontane Reise oder eine lang aufgeschobene Trennung keine Seltenheit.

Die energetischen Tage üben Einfluss auf Körper, Geist und Seele aus. Doch die spirituellen Schwingungen können auch negative Folgen mit sich bringen. Manche Menschen reagieren mit starker Müdigkeit, klagen über Kopfschmerzen oder sind total antriebslos. Weitere Auswirkungen können Gleichgewichtsprobleme und Einschlafstörungen sein. Auch negative Erinnerungen aus der Vergangenheit können plötzlich wieder hochkommen und uns die Tage ordentlich vermiesen.

Die Portaltage beinhalten auch eine gewisse Herausforderung: Wir müssen tief in uns blicken, vergangene Handlungen hinterfragen und somit einen bedeutenden Transformationsprozess durchlaufen. Um die Portaltage in eine positive Richtung zu lenken, müssen daher erst ein paar Hindernisse überwunden werden. Es gibt jedoch ein paar Tricks, um die besonderen Energien erfolgreich zu nutzen. Mit Meditation und Yoga kann der Prozess der Selbsterkenntnis leichter durchlaufen und unterstützt werden. Es ist auch hilfreich, seine Gedanken und Träume aufzuschreiben. Das kann dabei helfen, die Botschaften unseres Unterbewusstseins zu erkennen und um uns zu reflektieren. Auch Channelings, Energiebehandlungen und Rituale sind sinnvoll.

Portaltage-Rituale: 7 Arten, die mächtigen Energien für sich zu nutzen!

Was sind Portaltage?

Die Portaltage oder auch Galactic Activation Days (GAP), lassen sich auf den Maya-Kalender „Tzolkin“ zurückführen. Ursprünglich berechneten die Maya 260 Tage, doch Astrologen passten den Kalender an die heutige Zeitrechnung an.

In diesen Tagen wird das Portal zum Kosmos geöffnet. Es herrschen starke kosmische Energien und der sogenannte „Schleier“ ist so zart, dass die Verbindung zur anderen Seite leichter ermöglicht wird. Wir können besser in die tiefsten Ecken unserer Seele blicken und wichtige Erkenntnisse sammeln. Dadurch lassen sich belastende und verkrustete Denkmuster und Überzeugungen ablegen und neue Weichen für die Zukunft stellen. Uns wird auch die Kraft geschenkt, schlechte Angewohnheiten auszumachen und zu verabschieden.

