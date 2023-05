Das Geburtstags-Horoskop für den 1. August 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mars verleiht Ihnen im nächsten Lebensjahr eine gehörige Portion Selbstbewusstsein. Sie lassen sich nicht so leicht von Ihrem Weg abbringen und trauen sich auch Dinge zu, die sonst undenkbar gewesen wären. Machen Sie reichlich Gebrauch von diesem kosmischen Geschenk, ob Sie in Sachen Karriere weiterkommen, einen privaten Befreiungsschlag wagen oder einfach nur einen Tanzkurs belegen wollen. Am Ende des Jahres dürfen Sie stolz auf sich sein! Und der Neumond in Ihrem Zeichen bringt Sie schnell an Ihr gewünschtes Ziel.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. September (interessante Neuigkeiten), 17. – 19. November (gut für Finanzen), 13. – 15. April (Wunscherfüllung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Aufgeschlossenheit, Charme und Selbstbewusstsein.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Leben ist erfüllt.

An diesem Tag geboren: Bastian Schweinsteiger, Yves Saint Laurent, Herman Melville, Jean-Baptiste de Lamarck.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben tolle Ideen und die kommen auch gut bei anderen an.

So wird 2019 - Ihr Jahreshoroskop 2019