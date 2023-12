Das Geburtstags-Horoskop für den 10. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Mars dürfte Ihnen im nächsten Lebensjahr nicht so schnell langweilig werden. Die Dinge geraten in Bewegung und zwar überall da, wo eine Entscheidung überfällig war. Machen Sie sich also schon mal bereit für so manche Veränderung, sei es nun ein Umzug, ein Jobangebot oder eine erfreuliche Überraschung im Privatleben. Wenn Sie mit dem Fluss der Energien gehen und sich nicht dagegen sperren, werden Sie irgendwann feststellen, dass sich vieles zum Besseren gewendet hat.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. Februar (neue Kontakte knüpfen), 24. – 26. September (kreative Ader ausleben), 6. – 10. Oktober (Liebesglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungskraft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln.

An diesem Tag geboren: César Franck, Nelly Sachs, Adolf Loos, Ada Lovelace, Cornelia Funke.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf prickelnde Abenteuer, die Ihr Herz erwärmen.