Das Geburtstags-Horoskop für den 8. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank dem Mond präsentieren Sie sich im nächsten Lebensjahr von Ihrer Schokoladenseite. Sie wissen, was gut ankommt. Das betrifft zum einen Ihre Verhaltensweisen, zum anderen aber auch Ihr Styling. Dazu kommt noch Ihr Einfallsreichtum, mit dem Sie Ihre Mitmenschen ein ums andere Mal überraschen. Bei so viel Bestätigung können Sie privat und beruflich so manchen Coup landen.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. März (charismatische Ausstrahlung), 2. – 4. Mai (Familienglück), 21. – 23. Juli (Liebeswunder).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Beständigkeit, Harmonie und Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, auf wen ich mich verlassen kann.

An diesem Tag geboren: Jean Sibelius, Sammy Davis Jr., Adolph Kolping, Maria Stuart, Kim Basinger.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ihren Erfolg dank Ihrer Fähigkeiten Stück für Stück weiter auszubauen.