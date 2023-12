Das Geburtstags-Horoskop für den 11. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In den kommenden zwölf Monaten lohnt es sich, mal die eine oder andere ruhige Stunde zu nutzen und in sich hineinzuhören. Der Mond stärkt Ihre Intuition: Wenn Sie gut aufpassen, flüstert Ihnen Ihre innere Stimme zu, was in diesem Moment gerade wichtig ist. Sie verstehen es auch ausgezeichnet, sich durchzusetzen, ohne Ihr Gegenüber vor den Kopf zu stoßen. Vor lauter Begeisterung sollten Sie aber nicht über das Ziel hinausschießen und etwas versprechen, was gar nicht machbar ist. Dann kommt Stress auf, der sich irgendwann auf die Gesundheit schlagen könnte. Regelmäßige Auszeiten helfen, in Balance zu bleiben.

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. März (erfolgreich), 13. – 15. Mai (gute Energien), 20. – 22. August (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Unabhängigkeit, Spontaneität und Tatendrang.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut.

An diesem Tag geboren: Robert Koch, John Kerry, Jean-Louis Trintignant.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein Leben, das Sie mit neuen Ideen und viel Kreativität bereichert.