Das Geburtstags-Horoskop für den 11. Mai 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie spüren genau, wann es Zeit wird, Ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und das Leben so zu gestalten, dass es Ihnen künftig besser gerecht wird. Das kann zum Beispiel das Privatleben betreffen, vielleicht weisen Sie jemanden in die Schranken, der Ihre Hilfsbereitschaft über Gebühr strapaziert. Es kann aber natürlich auch den beruflichen Bereich betreffen, vielleicht erklimmen Sie die nächste Stufe auf der Karriereleiter.

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. August (Ihr Fleiß zahlt sich aus), 23. – 25. Januar (Hoffnung), 9. – 11. April (Liebesglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Sachlichkeit, Sorgfalt und innere Stärke.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an mich. Jeden Tag mehr

An diesem Tag geboren: Salvador Dali, Baron Münchhausen, Margaret Rutherford, Eric Burdon.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ein Problem löst sich schneller als gedacht.

