Das Geburtstags-Horoskop für den 14. Mai 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die Aussichten für das nächste Lebensjahr lassen sich ganz gut an: Der Mond stärkt Ihre Intuition und die Fähigkeit, auch mal zwischen den Zeilen zu lesen, das kann besonders am Arbeitsplatz sehr hilfreich sein. Dazu ist es allerdings auch nötig, hin und wieder eine kreative Schaffenspause einzulegen und in sich zu gehen. Die Herausforderungen des Alltags nehmen Sie oft in Beschlag, da kommt man gar nicht dazu, seine Gedanken zu sortieren. Aber keine Sorge, Sie meistern Ihre Aufgaben so effektiv und umsichtig wie eh und je.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. September (gutes Gelingen), 12. – 14. November (neue Kontakte), 23. – 25. Januar (gutes Gespür).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Offenheit, Einfallsreichtum und Leichtigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut.

An diesem Tag geboren: Joey Heindle, Mark Zuckerberg, Cate Blanchett, Ulrike Folkerts.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf interessante und lukrative Angebote.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de