Das Geburtstags-Horoskop für den 12. Oktober 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Selbstbewusst und überzeugend, so präsentieren Sie sich in den kommenden zwölf Monaten Ihrem Umfeld. Dank Mond mangelt es dabei nicht an originellen Ideen. Auch zu Hause läuft es recht harmonisch, Sie verstehen sich prächtig mit Ihren Lieben. Achten Sie aber bitte auf eine ausgewogene Balance zwischen Arbeit und Privatleben, sonst rennt Ihnen schnell die Zeit davon. Entrümpeln Sie Ihren Terminkalender und setzen Sie Prioritäten, alles andere ist entweder unnötig oder kann getrost ein paar Tage warten.

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. Dezember (flirten und Spaß haben), 26. – 28. August (Klarheit bekommen), 2. – 4. Oktober (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gelassenheit, Harmonie und Wohlbefinden.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin dankbar für alles Gute in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Luciano Pavarotti, Hugh Jackman, August Horch, Edith Stein.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Sich so zu zeigen, wie Sie sind, und dafür Anerkennung zu erhalten.