Das Geburtstags-Horoskop für den 12. September 2023

Alles Gute zu Ihrem Geburtstag am 12.September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bitte nicht gleich aufgeben, wenn sich im nächsten Lebensjahr ein paar Hindernisse auftun, wenn sich manches verzögert, was Sie lieber heute als morgen in die Tat umgesetzt hätten. Der Mond empfiehlt, in dieser Situation gelassen zu bleiben und Ihre Energie vorübergehend lieber in andere Aktivitäten zu stecken. Wenn Sie am Ball bleiben, werden Sie am Ende doch noch mit einem Happy End belohnt. Hartnäckigkeit zahlt sich also aus.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Oktober (gutes Gelingen), 29. – 31. Dezember (gut für Wellness), 8. – 10. März (Liebeschancen.

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Zielstrebigkeit und Sinn für die Realität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich konzentriere mich auf das Wesentliche.

An diesem Tag geboren: Oliver Kalkofe, Sigmar Gabriel, Dimitri Schostakowitsch, Barry White, Stanislaw Lem, Jesse Owens, Hans Zimmer.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich ein lang gehegter Wunsch langsam, aber sicher erfüllt.