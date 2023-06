Das Geburtstags-Horoskop für den 13. Juni 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mars sorgt für einen klaren Blick, Sie wissen genau, was Sie nicht länger in Ihrem Leben haben wollen. Auch Ihr Engagement ist bemerkenswert: Wenn Sie sich erst einmal für eine Sache begeistern, legen Sie so richtig los. Aber bitte aufpassen, dass Sie sich nicht in eine fixe Idee verrennen, die Sie mehr Energie kostet, als es Ihnen Nutzen bringt. Bleiben Sie offen für gut gemeinte Ratschläge, dann können Sie einige Etappensiege verbuchen. Dann gibt es noch Venus, die an Ihrer Seite ist und Ihnen Ihr Liebesleben versüßen möchte. Sie kommen in den Genuss von wunderschönen Stunden.

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. Oktober (Vertrauen), 2. – 4. Juni (Spaß haben), 5. – 7. August (Klarheit bekommen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ein starker Wille, Tapferkeit und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verfolge meinen Weg.

An diesem Tag geboren: Ban Kimoon, William Butler Yeats, Heinrich Hoffmann (Struwwelpeter), Sarah Connor.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich ein lang gehegter Wunsch langsam, aber sicher erfüllt.