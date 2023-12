Das Geburtstags-Horoskop für den 14. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Mars sorgen für viel frischen Wind im nächsten Lebensjahr. Sie können sich für neue Hobbys begeistern, liebäugeln aber auch damit, eventuell Ihr berufliches Aufgabengebiet noch zu erweitern. Sie wissen genau, was Sie wollen, und das strahlen Sie auch aus. Kein Wunder, dass man Ihnen da gern entgegenkommt. Lassen Sie sich nur nicht verunsichern, wenn mal etwas nicht auf Anhieb klappt. Dann heißt es, am Ball bleiben, an den Details feilen und einen neuen Versuch wagen, im zweiten Anlauf klappt.

Ihre besten Zeiten: 19. – 21. April (Lotto spielen), 3. – 5. Juni (kreativ sein), 11. – 13. Oktober (entschlossen vorgehen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Fähigkeit, loszulassen und Neues zu beginnen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Die Zukunft hält Gutes für mich bereit.

An diesem Tag geboren: Jane Birkin, Karl Carstens, Eva Mattes, Erhard Wunderlich.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich auf neue Herausforderungen einzulassen und diese auch meis­tern zu können.