Das Geburtstags-Horoskop für den 14. Juli 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Der Mond sorgt dafür, dass Sie mit viel Power und Zuversicht ans Werk gehen, so leicht lassen Sie sich von keinem das Heft aus der Hand nehmen. Und Uranus ist es zu verdanken, dass überall da Bewegung ins Spiel kommt, wo Sie schon länger mit der Situation unzufrieden waren. Kein Grund, vor dem eigenen Mut zurückzuschrecken, Sie können nun große Fortschritte machen.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. September (sich neu orientieren), 11. – 13. Oktober (Hoffnung), 17. – 19. Januar (lukrative Chance).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Eine starke Ausstrahlung, Besonnenheit und Humor.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meine Fähigkeiten und Talente.

An diesem Tag geboren: Karel Gott, Ingmar Bergman, Gustav Klimt, Emmeline Pankhurst. Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen. So sein zu dürfen, wie Sie wirklich sind.

